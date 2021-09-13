МВД России подготовило проект по программе переселения для жителей Донбасса

Жители Донбасса могут получить возможность участвовать в российской программе по переселению соотечественников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД РФ.

Министерство внутренних дел подготовило соответствующий проект указа. В ведомстве предложили внести изменения в государственную программу с целью предоставления соотечественникам, проживающим в Донбассе, права получения свидетельства участника проекта.

Представители МВД сообщали, что российские паспорта в 2021 году получили более 350 тысяч иностранцев. Большая часть новоиспеченных граждан — выходцы из Украины. Второе место заняли жители Таджикистана, а третье — Казахстана.