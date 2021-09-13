Европарламент рассмотрит вопрос об укреплении военного потенциала для «сдерживания РФ»

Вопрос об укреплении военного потенциала для «сдерживания РФ» будет рассмотрен в Европарламенте. Соответствующий доклад подготовил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

Документ предварительно получил поддержку европейских депутатов. Обсуждение и последующее голосование по вопросу принятия доклада состоятся 14 и 15 сентября. Авторы, в частности, призвали оказывать давление на Россию, чтобы «не допустить ее вмешательства» в дела южных и восточных соседей ЕС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что попытки вмешательства США в голосование за депутатов Госдумы подтверждены документально. По словам сенатора Андрея Климова, суммы, направленные на дискредитацию российских выборов извне, сопоставимы с тратами государства на их организацию.

Центральная избирательная комиссия РФ ранее предостерегла от нарушений на выборах, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Так, человека может ждать административная и уголовная ответственность, передает телеканал «360».