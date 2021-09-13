Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Европарламент рассмотрит вопрос об укреплении военного потенциала для «сдерживания РФ»

Европарламент рассмотрит вопрос об укреплении военного потенциала для «сдерживания РФ»

Вопрос об укреплении военного потенциала для «сдерживания РФ» будет рассмотрен в Европарламенте. Соответствующий доклад подготовил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

Документ предварительно получил поддержку европейских депутатов. Обсуждение и последующее голосование по вопросу принятия доклада состоятся 14 и 15 сентября. Авторы, в частности, призвали оказывать давление на Россию, чтобы «не допустить ее вмешательства» в дела южных и восточных соседей ЕС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что попытки вмешательства США в голосование за депутатов Госдумы подтверждены документально. По словам сенатора Андрея Климова, суммы, направленные на дискредитацию российских выборов извне, сопоставимы с тратами государства на их организацию.

Центральная избирательная комиссия РФ ранее предостерегла от нарушений на выборах, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Так, человека может ждать административная и уголовная ответственность, передает телеканал «360».