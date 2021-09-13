СК показал видео с дезинсекцией арбузов, которыми отравились москвички

СК показал видео дезинсекции в сетевом магазине, где продавали арбузы. Жертвами отравления стали две москвички.

СК начал проверку по факту гибели двух москвичек, которые поужинали арбузом и умерли в больнице от отравления. Жертвами стали 15-летняя девочка и ее бабушка. Проведенная экспертиза выявила в ягоде наличие ядовитых веществ, предназначенных для уничтожения насекомых.

Полицейские задержали 39-летнего подозреваемого. Он, по версии следствия, нарушил правила проведения дезинсекции в магазине «Магнит» на Совхозной улице. Обработка помещения происходила 6 сентября.

В ближайшее время его доставят на допрос в региональный СКР. Расследование уголовного дела продолжается. С отравлением была госпитализирована также 38-летняя женщина — мать и дочь погибших. Ее супруг — единственный, кто отказался есть ягоду и не пострадал.