Одномоторный самолет разбился во время сельхозработ в Белгородской области

В Белгородской области между селами Бехтеевка и Соколовка потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате аварии погиб пилот.

Согласно предварительным данным, авиакатастрофа произошла во время выполнения сельскохозяйственных работ. В настоящий момент к месту крушения выехали пожарные и оперативная группа регионального МЧС. Кроме того, к разбившемуся самолету направлены бригада скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту будет проведена проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего. Причины крушения также выясняются.