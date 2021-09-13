Мишустин проголосует онлайн на выборах в Госдуму

Премьер-министр России Михаил Мишустин будет голосовать на думских выборах дистанционно. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.

Мишустин присоединится к голосованию онлайн. Он уже зарегистрировался для участия в выборах в электронном формате.

Выборы депутатов Госдумы России пройдут с 17 по 19 сентября. В голосовании также примет участие президент России Владимир Путин. В Кремле заверили, что он обязательно проголосует, но пока неизвестно, где и в каком формате.

Администрация президента РФ пока не строит прогнозов относительно явки на выборы в Госдуму. Подготовка к голосованию идет с соблюдением всех законов, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков.