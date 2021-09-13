Россия рассчитывает на оперативную реакцию Чехии после ноты о задержании Франчетти

Москва надеется на оперативную реакцию Праги после ноты о задержании гражданина РФ Александра Франчетти. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик ранее сообщил, что Франчетти задержан в аэропорту Праги на основании ордера, выданного Украиной. В связи с этим российское посольство направило ноту во внешнеполитическое ведомство республики. По словам Захаровой, деструктивная линия чешских властей в отношении РФ может привести к дальнейшей деградации двустороннего диалога.

Произошедшее с Франчетти ранее прокомментировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Дипломат обратил внимание, что Чехия не ответила на запрос российской стороны о причине задержания, передает телеканал «360».