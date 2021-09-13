Сенатор Климов: финансирование вмешательства в выборы извне сопоставимо с тратами на голосование

Суммы, направленные на финансирование вмешательства в российские выборы извне, сопоставимы с тратами на само голосование. Об этом сенатор Андрей Климов заявил на пресс-конференции.

Парламентарий, возглавляющий временную комиссию по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ, отметил, что такие суммы «имеют мультипликационный эффект». По словам замглавы ЦИК России Николая Булаева, на спонсирование кампании по выборам депутатов Госдумы из федерального бюджета было выделено более 21 миллиарда рублей.

Голосование за кандидатов в депутаты Госдумы начнется 17 сентября. Оно будет проходить в течение трех дней. Состав нижней палаты избирается на пять лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на прошлой неделе указала на американский след в разработке «Умного голосования». По информации дипломата, все компании, участвовавшие в проекте, связаны с Пентагоном.

Центризбирком РФ ранее напомнил об ответственности за нарушения на выборах. Среди мер — штраф до миллиона рублей и лишение свободы сроком до пяти лет, передает телеканал «360».