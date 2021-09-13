В Праге рассматривают возможность взятия под стражу россиянина Франчетти

Инцидент с задержанием россиянина Александра Франчетти в Чехии рассматривают специалисты пражской прокуратуры, сообщил пресс-секретарь министерства юстиции страны Владимир Ржепка.

Активист Крымской весны Франчетти был задержан в аэропорту Чехии. Ордер на его арест выдала украинская сторона, уточнили в СМИ. В беседе с журналистами Ржепка отметил, что городская прокуратура в Праге изучает возможность взятия под стражу гражданина России.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал чешские власти не вестись на политические провокации и действовать исключительно в рамках закона. Также дипломат добавил, что Прага не предоставила подробные сведения по произошедшему.