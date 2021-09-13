Владимир Путин поздравил Даниила Медведева с победой на US Open

Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США по теннису (US Open).

Путин в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отметил, что Медведев проявил высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели. Мужество и спортивная подготовка позволили теннисисту разгромить именитого соперника.

«Так играют настоящие чемпионы!» — говорится в телеграмме.

Даниил Медведев на US Open обыграл Новака Джоковича и лишил его «Большого шлема». От злости сербский теннисист даже сломал ракетку. Выход Медведева в финал Открытого чемпионата США по теннису стал настоящим событием для этого вида спорта в России.