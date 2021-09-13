Подозреваемого по делу о смертельном отравлении двух человек арбузами задержали в Москве

В Москве полицейские задержали сотрудника компании, которая занималась дезинфекцией помещений сетевого супермаркета на Совхозной улице. Там покупали арбузы отравившиеся москвичи.

Согласно данным следствия, обработка помещения супермаркета на Совхозной улице проводилась 6 сентября. Спустя пару дней семья, которая отравилась первой, купила там арбуз, на который попали частички ядовитого вещества.

В данный момент сотрудник компании, который занимался обработкой помещения, задержан правоохранителями. В ближайшее время его доставят в местный отдел полиции для дальнейшего проведения допроса. Основной версией является нарушение правил проведения дезинсекции. Расследование продолжается.

Напомним, что накануне московская семья после ужина съела арбуз, который был куплен в одном из сетевых супермаркетов на Совхозной улице. Спустя некоторое время женская часть семейства стала чувствовать себя еще хуже. На момент прибытия скорой помощи состояние бабушки и 15-летней девочки оценивалось как критическое. Врачи смогли спасти лишь 38-летнюю мать. Позже в медицинское учреждение попал 11-летний сосед, которого пострадавшие угостили арбузом.

Также 11 сентября бригада скорой помощи госпитализировала еще двух человек. Сообщается, что новые пациенты местной больницы тоже купили арбуз в магазине на Совхозной.