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МОК готов изготовить новые медали для ограбленной теннисистке Весниной

МОК готов изготовить новые медали для ограбленной теннисистке Весниной

Олимпийской чемпионке Елене Весниной могут изготовить новые награды взамен украденных из дома теннисистки в Истринском районе.

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) проинформировала РИА Новости, что Елене Весниной могут изготовить новые медали Игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Для этого ОКР необходимо обратиться в организацию.

На прошлой неделе Веснина обратилась к подмосковным правоохранителям, сообщив, что неизвестные украли из дома ценные вещи, в том числе олимпийские медали и олимпийский перстень. Теннисистка отметила, что вместе с супругом забыла включить сигнализацию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. На летней Олимпиаде в Токио Веснина вместе с Асланом Карацевым заняла второе место в миксе. До этого она выигрывала золото в женском парном разряде на Играх в Рио-де-Жанейро.