МОК готов изготовить новые медали для ограбленной теннисистке Весниной

Олимпийской чемпионке Елене Весниной могут изготовить новые награды взамен украденных из дома теннисистки в Истринском районе.

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) проинформировала РИА Новости, что Елене Весниной могут изготовить новые медали Игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Для этого ОКР необходимо обратиться в организацию.

На прошлой неделе Веснина обратилась к подмосковным правоохранителям, сообщив, что неизвестные украли из дома ценные вещи, в том числе олимпийские медали и олимпийский перстень. Теннисистка отметила, что вместе с супругом забыла включить сигнализацию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. На летней Олимпиаде в Токио Веснина вместе с Асланом Карацевым заняла второе место в миксе. До этого она выигрывала золото в женском парном разряде на Играх в Рио-де-Жанейро.