Бывший телохранитель Макрона предстанет перед судом за избиение женщины

В Париже начался суд над Александром Беналлой — бывшим телохранителем президента Франции Эмманюэля Макрона, который во время митингов 2018 года избил несколько протестующих. Телеканал France 24 сообщает, что экс-советник главы Пятой республики по безопасности ударил молодого человека и схватил девушку за шею.

В тот момент Беналла был в полицейском шлеме, хотя на протестах ему разрешили сопровождать правоохранителей только в качестве наблюдателя. Ему предъявили обвинения в нападении, а также в несанкционированном вмешательстве в дела правоохранительных органов и использовании полицейских знаков различия.

Сам бывший телохранитель Макрона утверждает, что действовал «рефлекторно», пытаясь помочь полицейским усмирить протестующих. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался бывший служитель Фемиды Венсан Краз, который тоже обвиняется в избиении манифестантов. Двое полицейских, которые позволили Беналле получить копии записей с камер наблюдения (на них отчетливо видно, как он избивает людей), также попадут за решетку.

Следователи пытаются выяснить, кто в тот день дал мужчине полицейский шлем. Даже после увольнения в 2018 году Александр Беналла продолжал оставаться «головной болью» президента Макрона, отмечает France 24. В частности экс-телохранитель пользовался дипломатическими паспортами для поездок в Израиль и Африку. Там он пытался создать консалтинговый бизнес.

Еще одной линей обвинения является то, что Беналла носил огнестрельное оружие в людных местах. У прокуроров есть фотография, на которой мужчина запечатлен с пистолетом фирмы Glock в одном из парижских ресторанов. Обвиняемый заявил, что это была игрушка для стрельбы водой.