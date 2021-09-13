Два трупа нашли в заброшенном доме после пожара в Татарстане

Спасатели обнаружили тела двух человек после тушения пожара в одноэтажном деревянном доме. ЧП произошло возле ж/д станции Калейкино в Альметьевском районе республики.

Сотрудники экстренных служб получили сообщение о возгорании в одной из построек в СНТ «Дружба». К моменту приезда пожарных огонь охватил дом по всей площади.

Спустя десять минут пожар был ликвидирован. На пепелище обнаружили тела двух человек. Специалисты определили, что сгоревший дом являлся заброшенным, в нем не было коммуникаций. Предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время устанавливаются личности погибших. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, направленная на выявление всех обстоятельств и причин инцидента. По ее результатам правоохранители примут процессуальное решение.