Украинские фермеры идут на отчаянные меры из-за сложившихся цен на арбузы

Украинским фермерам, чей урожай арбузов оказался невостребованным в торговых сетях страны, приходится уничтожать всю продукцию.

Об этом сообщает издание «Украина.ру», комментируя опубликованный в социальных сетях и продемонстрированный украинским телеканалом «1+1» видеоролик, снятый в селе Михайловка Херсонской области Украины.

Автор видеоролика запечатлел процесс уничтожения арбузов, которые фермеры сбрасывали с грузовика на краю поля, чтобы в дальнейшем использовать перегнившую массу в качестве удобрения.

Как отмечает издания, богатый урожай бахчевых культур в текущем году привел к тому, что цены на арбузы резко упали из-за перенасыщения рынка. Арбузы на Украине сейчас продаются по 50 копеек за килограмм, в пересчете на российские рубли – по 1,37 рубля за килограмм.

И даже по такой низкой цене обнищавшие вконец украинцы не спешат раскупать арбузы. В результате фермеры, чья нераспроданная продукция начала гнить, приняли решение утилизировать излишки богатого урожая прямо в полях.

Однако местные жители и интернет-пользователи удивились тому, как аграрии расправляются со своей продукцией.

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Под видеороликом, снятым жителями Михайловки, появилось множество комментариев, в которых люди удивляются, почему, фермеры не раздали арбузы нуждающимся людям, не пожертвовали, например, детскому дому или хотя бы не скормили животным.

«Мы посадили арбуз, вложили тысячи гривен плюс свой труд, плюс нервы. Оказались в полной заднице, даже не в ноле. И вы еще будете рассказывать, кому нам что везти?», — заявили в ответ фермеры.

Напомним, ранее эксперты и политологи предсказали Украине взрыв социального недовольства осенью 2021 года, который неминуемо произойдет из-за очередного повышения цен на газ и роста тарифов на коммунальные услуги для населения.