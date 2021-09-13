Родственник жертв крушения самолета рейса МН17 заявил о магии числа 7 в катастрофе

Житель Нидерландов Эверт ван Зайтвелд объяснил особенность в крушении самолета рейса MH17. Об этом он рассказал на слушаниях в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом.

Зайтвелд в результате крушения воздушного судна летом 2014 года потерял двоих детей. Говоря о трагедии с малайзийским авиалайнером, он обратился к нумерологии: по его мнению, цифра 7, которая означает «завершенность», сыграла особую роль в случившемся.

«Эта цифра присутствует в наименовании рейса — МН17, в дате трагедии — 17.07.2014. Этот рейс на тот момент выполнялся на протяжении 17 лет. Жертвы были гражданами 17 государств. Тип самолета — Boeing 777», — объяснил гражданин Нидерландов.

Мужчина считает, что самолет компании Malaysia Airlines «был сбит преднамеренно». По его словам, это могло быть попыткой изменить развитие событий, происходивших в восточной части Украины.

Процесс по делу MH17 о крушении пассажирского авиалайнера стартовал в Нидерландах 9 марта 2020 года. Речь идет о расследовании катастрофы, в результате которой погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Судья Хендрик Стинхейс ранее сообщил об уходе из жизни одного из свидетелей по делу MH17. По информации телеканала «360», у человека, известного как G9O81, были проблемы со здоровьем.