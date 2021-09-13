Спортивный комментатор Денис Казанский сообщил об уходе с телеканала «Матч ТВ». Он заявил, что готов бросить себе новый вызов и поблагодарил канал за совместную работу.

Казанский на своей странице в Instagram опубликовал пост, в котором сообщил о своем уходе с «Матч ТВ». Он подчеркнул, что решение далось ему нелегко и оно никак не связано с последними изменениями на телеканале. Комментатор заявил, что ему не стыдно за свою работу, но настало время сделать следующие шаги и выйти из зоны комфорта.

«Пожалуйста, не ищите кошку там, где ее нет — это решение никак не связано с финансовыми условиями работы или внутренними делами канала. Это было мое и только мое решение, я руководствуюсь исключительно внутренними ощущениями», — написал под постом Казанский.

Ранее стало известно, что пост генерального директора телеканала «Матч ТВ» покидает Тина Канделаки. Она назначена заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа». В ее обязанности будет входить курирование нескольких развлекательных телеканалов.