Оперштаб заявил о возобновлении с 21 сентября полетов из России в Испанию

Правительство России сообщило о возобновлении авиасообщения с четырьмя странами с 21 сентября. Самолеты начнут летать в Испанию, Ирак, Кению и Словению.

Сообщение об этом опубликовали на официальном канале кабмина в мессенджере Telegram со ссылкой на оперативный штаб РФ по контролю за уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Решение принято на основании мониторинга эпидемиологической обстановки в этих странах.

С этой же даты россияне смогут летать в Египет и Турцию из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы, говорится в сообщении кабмина. Ранее сообщалось о том, что снимаются все ограничения, принятые из-за пандемии коронавируса, с перелетов между Россией и Белоруссией.