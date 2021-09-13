«К черту Байдена!»: в США набирает популярность новая футбольная кричалка

Студенты как минимум пяти штатов США начали использовать в своих колледжах новый слоган на матчах по американскому футболу — «F... Joe Biden», сообщает Fox News.

Стоит отметить, что сам Джо Байден не оставил ситуацию без комментариев и высказал свое отношение к нецензурному слогану во время пресс-конференции, приуроченной к годовщине теракта в Нью-Йорке.

«Я думаю, вы знаете, что… о людях, которые умерли, о чем бы они думали? Они думают, что для нас имеет смысл участвовать в подобных мероприятиях, когда вы едете по улице, а у кого-то есть табличка с надписью "К черту такого-то"?» — высказался действующий глава Белого дома.

Как связаны между собой студенческий слоган и теракт он, правда, пояснить не смог.

На новый тренд обратил внимание и Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США. По его мнению, Байден так ужасно правит страной, что СМИ уже не могут это скрыть.

«Полагаю, что скандирование будет продолжаться и дальше, но лучше не станет, пока мы твердо не скажем: "С нас хватит"», — объявил Трамп.

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По информации издания, выкрикивали этот слоган и на матчах, которые проходили 11 сентября (в 20-ю годовщину терактов в башнях-близнецах).

Ранее стало известно, что американские пограничники решили достроить «стену Трампа» из подручного мусора, несмотря на отсутствие поддержки со стороны правительства, чтобы сдержать потоки нелегальной миграции.