Крымский сенатор Цеков предостерег россиян от поездок в страны Евросоюза

Член Совета Федерации от Республики Крым, председатель общественной организации Русская община Крыма Сергей Цеков порекомендовал россиянам «хорошо подумать», прежде чем отправляться в путешествие за границу, особенно в страны Евросоюза. Такое заявление сенатор сделал на фоне ареста гражданина РФ Александра Франчетти в аэропорту Праги на основании ордера, выданного Украиной.

Известно, что задержанный женат на гражданке Чехии, где и сам имеет вид на жительство последние 20 лет. Однако в разгар Майдана в 2014 году Франчетти пребывал на территории Крыма — в числе активистов движения «Самооборона Крыма» выступал за возвращение полуострова в состав России и помогал предотвратить появление диверсантов в Севастополе.

Российский политик предупредил, что подобное задержание гражданина России на территории третьего государства может стать не единственным.

«В общем-то ордер Украина может выдать на 100-200-300 тысяч граждан РФ, которых она может отследить по периоду их нахождения во время событий Крымской весны. В принципе, может выдать эти ордера на тех, кто посещает Крым, на тех, кто симпатизирует Крыму, кто поддерживает воссоединение Крыма с Россией и при этом каким-то образом участвует в деятельности, направленной против Украины», — пояснил Цеков.

council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Напомним, россиянин попал в руки чешских силовиков накануне 12 апреля. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, в российское посольство об этом информации не поступало до сих пор, сейчас в министерстве пытаются выяснить, что инкриминируют Франчетти. Вместе с тем руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку законности задержания.

Цеков убежден, что России в конечном итоге удастся защитить своего гражданина. Он назвал задержание участника Крымской весны возмутительным, но в то же время показательным, напомнив, что с мая этого года Чехия на пару с США официально находится у РФ в списке недружественных стран.

«Но я думаю, что Чехия от таких решений сама и пострадает. Очень-очень много стран в Евросоюзе, в которых настроения антироссийские, русофобские. Сейчас реальность такова, что могут задержать, арестовать, предъявить какие-то обвинения», – отметил сенатор.

Пока чехи играют в молчанку, ситуацию прокомментировал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. По словам издания EADaily, сегодня на брифинге в Киеве он обвинил Франчетти в создании невооруженной группировки «Северный ветер», которая препятствовала проникновению украинских силовиков в Севастополь. Также украинский дипломат отметил, что в ближайшее время Чехия готовится к экстрадиции россиянина на Украину.