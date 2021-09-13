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Аналитики Sohu похвалили правило Путина по авиаперелетам первых лиц России

Аналитики Sohu похвалили правило Путина по авиаперелетам первых лиц России

Президент России Владимир Путин давно придерживается особого правила по авиаперелетам первых лиц страны. Оно помогает ему сохранять стабильность в государстве.

Глава российского государства и премьер-министр РФ не могут совершать перелеты на одном лайнере. Более того, эти лица не перемещаются в одно время на разных самолетах. Такое правило не нарушается даже Путиным. Если одна из перечисленных персон находится в воздухе, то второй необходимо быть на земле.

Журналисты китайского издания Sohu похвалили эту традицию, рассказали в «ПолитРоссии». Именно она позволяет президенту сохранять стабильность в России, объяснили аналитики.

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций относительно мала. Но даже при таком показателе власти РФ проявляют осторожность и следуют правилам. Это говорит о том, что руководство готово к любым форс-мажорным обстоятельствам, подытожили в материале китайского СМИ.

Ранее читатели Daily Express назвали Владимира Путина победителем в истории с газопроводом «Северный поток — 2». Британские пользователи Сети отметили, что американская сторона хотела погрузить Европу в энергетический кризис. Для этого США пытались помешать запуску российско-немецкого проекта. Однако президент РФ «переиграл» Запад. Трубопровод вскоре будет запущен, отметили комментаторы.