Президент России Владимир Путин давно придерживается особого правила по авиаперелетам первых лиц страны. Оно помогает ему сохранять стабильность в государстве.

Глава российского государства и премьер-министр РФ не могут совершать перелеты на одном лайнере. Более того, эти лица не перемещаются в одно время на разных самолетах. Такое правило не нарушается даже Путиным. Если одна из перечисленных персон находится в воздухе, то второй необходимо быть на земле.

Журналисты китайского издания Sohu похвалили эту традицию, рассказали в «ПолитРоссии». Именно она позволяет президенту сохранять стабильность в России, объяснили аналитики.

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций относительно мала. Но даже при таком показателе власти РФ проявляют осторожность и следуют правилам. Это говорит о том, что руководство готово к любым форс-мажорным обстоятельствам, подытожили в материале китайского СМИ.

Ранее читатели Daily Express назвали Владимира Путина победителем в истории с газопроводом «Северный поток — 2». Британские пользователи Сети отметили, что американская сторона хотела погрузить Европу в энергетический кризис. Для этого США пытались помешать запуску российско-немецкого проекта. Однако президент РФ «переиграл» Запад. Трубопровод вскоре будет запущен, отметили комментаторы.