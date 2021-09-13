Цеков: Чехия доказала, что будет еще долго находиться в «черном списке» РФ

Фактически все жители Крыма являются участниками «Крымской весны», так как участие в референдуме 2014 года принимало подавляющее большинство крымчан. И тем возмутительнее позиция Чехии, где на минувших выходных именно за участие в тех событиях был задержан россиянин Александр Франчетти.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, по словам которого задержание в пражском аэропорту Александра Франчетти, которое власти Чехии произвели по запросу Украины, является опасным прецедентом.
Ранее аналогичную оценку ситуации в комментарии РИА Новости дал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов.
«Происходящее с Франчетти лично я связываю с резкой активизацией русофобских сил в Восточной Европе после "Крымской платформы" и полагаю, что создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей», — заявил Молохов.
Если Прага передаст задержанного участника «Крымской весны» Украине и там его поместят в застенки СБУ, добавил Молохов, это не только буде вопиющим нарушением международного права, но и окажется предупреждением для всех россиян, одобривших в свое время воссоединение полуострова с Россией. Потому что не будет никакой гарантии, что любого россиянина, отдыхающего за границей, не похитят и не подвергнут на Украине за размещенный в социальных сетях пост в поддержку российского Крыма.
Комментируя произошедшее в эфире радио Sputnik, сенатор Сергей Цеков назвал возмутительным задержание россиянина в Чехии.
«Ведь фактически все крымчане являются участниками "Крымской весны": подавляющее большинство приняло участие в референдуме. Решение Праги говорит о том, что крымчане, которые выразили свою волю, оказывается, не имеют прав по европейским меркам – фактически каждому можно предъявить какой-то иск, выдать ордер на его арест. Как и любому россиянину, оказавшему помощь Крыму», — подчеркнул сенатор.
Также Цеков напомнил, что ранее Москва внесла Чехию в список недружественных России государств, и после этого возмутительного решения Праги, по его словам, можно предположить, что этот статус останется за Чехией надолго.
Задержание Александра Франчетти, уверен Цеков, выходит за рамки международного права.
«Замечу, что нет решения, которое бы включало его в разряд тех, кто представляет какую-то угрозу. Считаю, что решение Чехии – из ряда вон выходящее, абсолютно неправильное», — добавил сенатор.
Исходя из этого прецедента, по его словам, в дальнейшем любой гражданин РФ, к которому у Украины появятся претензии, может пострадать. И подобное положение вещей никак не соответствует разговором о правах человека и демократии, которые так часто ведутся в Европе и в Чехии в том числе.