Цеков: Чехия доказала, что будет еще долго находиться в «черном списке» РФ

Фактически все жители Крыма являются участниками «Крымской весны», так как участие в референдуме 2014 года принимало подавляющее большинство крымчан. И тем возмутительнее позиция Чехии, где на минувших выходных именно за участие в тех событиях был задержан россиянин Александр Франчетти.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, по словам которого задержание в пражском аэропорту Александра Франчетти, которое власти Чехии произвели по запросу Украины, является опасным прецедентом.

Ранее аналогичную оценку ситуации в комментарии РИА Новости дал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов.

«Происходящее с Франчетти лично я связываю с резкой активизацией русофобских сил в Восточной Европе после "Крымской платформы" и полагаю, что создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей», — заявил Молохов.

Если Прага передаст задержанного участника «Крымской весны» Украине и там его поместят в застенки СБУ, добавил Молохов, это не только буде вопиющим нарушением международного права, но и окажется предупреждением для всех россиян, одобривших в свое время воссоединение полуострова с Россией. Потому что не будет никакой гарантии, что любого россиянина, отдыхающего за границей, не похитят и не подвергнут на Украине за размещенный в социальных сетях пост в поддержку российского Крыма.

Новостное агентство «Харьков». / Евгения Авраменко

Комментируя произошедшее в эфире радио Sputnik, сенатор Сергей Цеков назвал возмутительным задержание россиянина в Чехии.

«Ведь фактически все крымчане являются участниками "Крымской весны": подавляющее большинство приняло участие в референдуме. Решение Праги говорит о том, что крымчане, которые выразили свою волю, оказывается, не имеют прав по европейским меркам – фактически каждому можно предъявить какой-то иск, выдать ордер на его арест. Как и любому россиянину, оказавшему помощь Крыму», — подчеркнул сенатор.

Также Цеков напомнил, что ранее Москва внесла Чехию в список недружественных России государств, и после этого возмутительного решения Праги, по его словам, можно предположить, что этот статус останется за Чехией надолго.

flickr.com / C.

Задержание Александра Франчетти, уверен Цеков, выходит за рамки международного права.

«Замечу, что нет решения, которое бы включало его в разряд тех, кто представляет какую-то угрозу. Считаю, что решение Чехии – из ряда вон выходящее, абсолютно неправильное», — добавил сенатор.

Исходя из этого прецедента, по его словам, в дальнейшем любой гражданин РФ, к которому у Украины появятся претензии, может пострадать. И подобное положение вещей никак не соответствует разговором о правах человека и демократии, которые так часто ведутся в Европе и в Чехии в том числе.