Малькевич предупредил россиян об опасности за границей из-за США и Украины

Член Общественной палаты Александр Малькевич прокомментировал задержание в Чехии российского активиста Александра Франчетти. Он пояснил, почему за границей может быть опасно.

Правоохранители задержали активиста в аэропорту Праги на основании ордера на арест, полученного от украинской стороны. Малькевич подчеркнул, что запросы такого рода вызывают серьезные сомнения, если руководствоваться нормами международного права. Член ОП допустил, что Киев может выпускать подобные ордеры. Документы об аресте, которые Украина направляет в Интерпол, необходимо тщательно проверять.

Малькевич напомнил, что еще до пандемии коронавируса предупреждал россиян, что находиться за границей — дело рискованное. В тюрьмах за пределами страны томится немало граждан РФ. Представитель Общественной палаты констатировал, что Вашингтон сам для себя ввел принцип экстерриториальности. Он отметил, что работники из сектора высоких технологий находятся в зоне риска. Американцы могут схватить подобных сотрудников, чтобы использовать их навыки и опыт в целях наживы, сообщало NEWS.ru.