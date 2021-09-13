Роспотребнадзор: арбузы с Совхозной улицы содержали следы опасного вещества

Сотрудники Роспотребнадзора после проверки сообщили, что в арбузах, которыми насмерть отравились две москвички, были найдены следы вещества для уничтожения насекомых.

Ранее стало известно, что 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка погибли после того, как поели арбуз. Точная причина их смерти устанавливается.

Инцидент случился 9 сентября. Трое членов семьи съели арбуз, купленный в сетевом магазине возле дома. У женщины, ее дочери и пожилой матери после этого началась сильная рвота. В результате бабушка с внучкой скончались в больнице.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Спустя несколько дней медики госпитализировали еще двух человек из того же дома на Совхозной улице.