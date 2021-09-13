Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже 13 сентября в жилых домах столицы начнут включать отопление.

Сергей Собянин посетил ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» на юго-западе столицы. Градоначальник отметил, что днем температура держится на столбиках термометров на отметке 24 градуса, однако уже вечером москвичей ждет резкое похолодание. По прогнозам синоптиков, на следующий день температура достигнет десяти градусов. В связи с наступлением холодов было принято решение запустить тепло в жилые дома уже 13 сентября.

«С завтрашнего дня уже идет похолодание, поэтому мы приняли решение запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе», — отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин подчеркнул, что городская отопительная система готова к новому зимнему сезону. Теплоноситель начнут запускать постепенно — отопление появится в домах жителей столицы в течение пяти дней.