Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область для наблюдения за ходом учений «Запад-2021»

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино проходит основной этап российско-белорусских учений «Запад-2021».

Вместе с президентом за ходом учений на полигоне будут наблюдать глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и его первый заместитель Валерий Герасимов.

В ходе основного этапа российские военными вместе с коллегами из Белоруссии, Армении, Киргизии, Монголии и Казахстана отработают совместное противодействие условному противнику, передислокацию и стрельбы.

География учения охватывает 14 полигонов в России и Белоруссии и растянулась от Калининграда до Воронежа. Всего в маневрах принимают участие 200 тысяч человек, 290 танков, 760 единиц бронетехники, 80 самолетов и вертолетов, а также флотилия из 15 кораблей в Балтийском море.

Полигон Мулино, где проходит основной этап учений позволяет проводить учения различных родов войск с использованием авиации, бронемашин и средство ПВО, таких как комплекс «Искандер-М».