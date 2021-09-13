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Черчесов прокомментировал решение Фернандеса уйти из сборной России

Черчесов прокомментировал решение Фернандеса уйти из сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об уходе защитника Марио Фернандеса. Игрок ЦСКА выступал за национальную команду с 2017 года.

Защитник Марио Фернандес, принимавший участие в ЧМ-2018 и Евро-2020, 13 сентября сообщил о завершении карьеры в сборной России. Футболист ЦСКА подчеркнул, что решил сосредоточиться на выступлениях за клуб.

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с журналистами издания «Чемпионат» отметил, что с 2017 года Фернандес «абсолютно заслуженно» выступал в основном составе национальной команды. По мнению 57-летнего специалиста, защитник приносил сборной России огромную пользу. Черчесов поблагодарил Фернандеса за «самоотдачу и профессионализм», пожелав здоровья и успехов в игре за «армейский» клуб.

Контракт защитника с ЦСКА действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость флангового защитника московского клуба в 16 миллионов евро.