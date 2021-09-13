Черчесов прокомментировал решение Фернандеса уйти из сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об уходе защитника Марио Фернандеса. Игрок ЦСКА выступал за национальную команду с 2017 года.

Защитник Марио Фернандес, принимавший участие в ЧМ-2018 и Евро-2020, 13 сентября сообщил о завершении карьеры в сборной России. Футболист ЦСКА подчеркнул, что решил сосредоточиться на выступлениях за клуб.

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с журналистами издания «Чемпионат» отметил, что с 2017 года Фернандес «абсолютно заслуженно» выступал в основном составе национальной команды. По мнению 57-летнего специалиста, защитник приносил сборной России огромную пользу. Черчесов поблагодарил Фернандеса за «самоотдачу и профессионализм», пожелав здоровья и успехов в игре за «армейский» клуб.

Контракт защитника с ЦСКА действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость флангового защитника московского клуба в 16 миллионов евро.