Песков назвал поддержку граждан приоритетным аспектом для Путина

Поддержка граждан всегда была и остается приоритетным вопросом для президента РФ Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Песков отметил, что глава государства также уделяет особое внимание аспектам социально-экономического развития России. По словам пресс-секретаря, эти темы высоко стоят в повестке дня всех мероприятий с участием лидера страны.

Путин ранее выразил одобрение гражданам, которые сделали прививку от коронавируса, передает телеканал «360». Во время переговоров с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым президент заявил, что решение вакцинироваться помогло этим людям обезопасить себя.