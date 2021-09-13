Болгарин или румын. Каких кровей был Леонид Брежнев

Национальность генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева даже спустя почти 40 лет после его смерти для многих остается загадкой. Эксперты исторического портала «Русская семерка» насчитали как минимум шесть версий этнического происхождения руководителя коммунистической партии.

Родился советский генсек в селе Каменском — небольшом поселении Днепропетровской области Украины, которое с 2016 года носит название Днепродзержинск. Сам Брежнев своего происхождения не скрывал. Историки отыскали анкету, датированную 1935 годом, в которой выпускник Московского машиностроительного института собственной рукой в графе «национальность» написал: «украинец».

При этом современники отмечали, что Леонид Ильич порой любил посмеяться над культурными традициями своего народа.

В 1950–1952 годах Брежнев занимал пост первого секретаря ЦК КП(б) в Молдавской ССР, а после, с 1955 по 1956, был первым секретарем ЦК КП Казахстана. Из-за этого у многих родились подозрения, что генсек на самом деле имел казахские или молдавские корни. Последней версии, к примеру, в свое время придерживался глава СССР Иосиф Сталин.

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Еще одну теорию о происхождении политика породил тот факт, что мать Брежнева — Наталья Денисовна — свободно говорила на польском языке. Сама она объясняла это тем, что среди ее соседей было много граждан Польши, но некоторые эксперты увидели в этом скрытый намек на европейские корни генсека. Вплоть до того, что Леонида Брежнева относили к цыганам или румынам.

Многие архивные документы были утеряны со времен СССР, поэтому доподлинно установить национальность главы коммунистической партии уже не представляется возможным. Историкам остается отталкиваться от того, что Брежнев родился на Украине, хотя некоторые факты из его биографии указывают и на другие страны.

Специалисты, впрочем, не исключают, что отдельные факты биографии были подтасованы или фальсифицированы из политических соображений еще во времена Советского Союза.