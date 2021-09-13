Пропавшего грибника нашли мертвым спустя сутки поисков под Смоленском

Жителя Ярцевского района обнаружили мертвым. Мужчина ушел в лес за грибами в минувшее воскресенье.

Волонтеры узнали об исчезновении 55-летнего грибника накануне вечером. Активисты сразу же организовали поиски. Около шести утра стало известно о смерти мужчины.

Грибник пропал вблизи деревни Ольхово Ярцевского района. В настоящее время устанавливаются причины его гибели. По предварительным данным, следов насильственной смерти на нем не обнаружено

Ранее житель Урала отправился в лес на квадроцикле и исчез. Полиция обнаружила технику в 1,5–2 километрах от охотничьего дома. Спустя время свердловские спасатели нашли пропавшего охотника мертвым.