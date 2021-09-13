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Блогер Лобанов перечислил города Европы, куда не стоит ехать российским пенсионерам

Блогер Лобанов перечислил города Европы, куда не стоит ехать российским пенсионерам

Российский тревел-блогер Анатолий Лобанов составил список городов Европы, куда не стоит ехать пожилым россиянам с консервативными взглядами.

В городе Капрун, который расположен в Верхней Австрии полно развлечений на любой вкус. Однако старомодным людям может не понравиться правила посещения одного из лучших спа-комплексов в Альпах. В зонах для взрослых запрещено находиться в одежде, в том числе и в купальных костюмах.

Пожилым россиянам может быть некомфортно на отдыхе в Ибице. Испанский курорт полон молодежи, которая веселится дни напролет, что не всегда по душе пенсионерам. Присоединиться к празднествам мешает советский менталитет и воспитание.

В Брюсселе можно стать жертвой ограбления, слишком много в городе мигрантов из не очень благополучных стран. Сиджес недалеко от Барселоны тоже вряд ли приглянется россиянам за 60, город считается гей-столицей Европы. В итальянском Таранто пожилым людям может не подойти влажный климат, кроме того, там дуют сильные ветра, сбивающие с ног.

Глава Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько назвал самый популярный вид туризма. Несмотря на коронавирусные ограничения, россияне активно путешествовали. Чаще всего это был «приключенческий туризм», пишет телеканал «360».