Глава ФЗНЦ выступил за индексацию зарплат российских военных

Провести индексацию зарплат важно не только для российских военнослужащих, но и представителей других профессий, заявил глава ФЗНЦ, социолог Максим Шугалей.

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства для индексации в 2022–2023 годах зарплат военных и правоохранителей выше уровня инфляции. В понедельник соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля. В беседе с изданием «Экономика Сегодня» социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей отметил, что это хорошая инициатива, но ее можно распространить и на другие группы населения.

«Я считаю, что инициатива хорошая, индексировать зарплаты, безусловно, надо, тем более людям, которые рискуют жизнью ради нас», — высказался Шугалей.

Помимо решения о переиндексации, президент также подписал указ о выплатах для пенсионеров, военных и иных силовых структур в размере 10 и 15 тысяч рублей соответственно. Шугалей подчеркнул, что внимание властей следует привлечь и к недостаточно высоким зарплатам для представителей других не менее почетных профессий: врачей и учителей.

Поручение президента о переиндексации зарплат должно быть реализовано до 1 октября. Помимо этого, Путин пообещал ввести единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей не только военнослужащим, но также курсантам и сотрудникам правоохранительных органов.