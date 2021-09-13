Пропаганду ЛГБТ и наркотиков заметили в книге Киры Ярмыш

МВД проверит книгу пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш «Невероятные происшествия в женской камере №3» на предмет пропаганды наркотиков и ЛГБТ.

Правоохранительные органы намерены проверить книгу на соответствие закону после просьбы общественников Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК). По их словам, «произведение» Ярмыш содержит описание лесбийских постельных сцен и инструкцию по употреблению запрещенных веществ.

«Я думаю, что Кира Ярмыш от ответственности не уйдет. Мы настаиваем, чтобы Ярмыш была привлечена именно к уголовной ответственности», — отметил руководитель ФПБК Виталий Бородин.

Ранее Киру Ярмыш признали виновной в «подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил», суд приговорил ее к полутора годам лишения свободы.