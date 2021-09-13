Британские читатели Daily Express назвали «Северный поток — 2» выгодным для Европы проектом

Англоязычные читатели газеты Daily Express сделали прогнозы о том, как достройка газопровода «Северный поток — 2» скажется на условиях поставок газа в западные государства.

Британские интернет-пользователи уверены, что новый трубопровод выгоден европейским потребителям, поскольку Россия является надежным поставщиком энергоресурсов. Читатели также указали на стремление США воспрепятствовать реализации проекта ради личной выгоды.

Так, комментатор с ником RufflesThe GuineaPig упрекнул Вашингтон в попытках искусственно создать дефицит газа в регионе. По предполагаемому плану, последующий рост цен на топливо позволил бы американским компаниям получить преимущество перед европейскими компаниями.

«Поверить не могу, что люди попались в эту американскую ловушку», — написал он.

Юзер Captain Cod выразил мнение, что единственный победитель в ситуации с «СП-2» — президент РФ Владимир Путин: он выставил в неприглядном свете руководство США, которое само распахнуло Москве дверь в Европу.

«<…> А следующей зимой цена (на газ. — Прим. ред.) взлетит, и ЕС будет во власти Путина», — заключили читатели.

Проект «Северный поток — 2» представляет собой магистраль, проложенную из России в Германию. Ее мощность составляет 55 миллиардов кубометров газа в год.