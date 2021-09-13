Достройка Россией «СП–2» вызвала неподдельный интерес у британцев

Новый российский газопровод «Северный поток – 2» позволил Европе избежать газовой ловушки, которую готовили ей Соединенные Штаты Америки.

Такое мнение высказывают читатели британского издания Daily Express, комментируя мнение эксперта-энергетика о том, что американский президент Джо Байден, после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель оставил вопрос поставок газа в ЕС в руках России.

В частности, британское издание приводит слова профессора Майкла Брэдшоу из Бизнес-школы Уорика о том, что, хотя президент США Джо Байден и считает запуск «Северного потока – 2», который будет доставлять российский газ в Европу в обход транзитных государств, «плохой идеей», но он не намерен придавать этому вопросу большое значение, так как на азиатском рынке американский сжиженный природный газ (СПГ) пользуется большим спросом, а значит интересы США не страдают.

Таким образом, хоть руководство США на словах и выступает против нового российского газопровода, который был достроен в начале сентября, и как ожидается будет введен в эксплуатацию уже в октябре, но на деле Байден занял позицию стороннего наблюдателя. И эта позиция нынешнего американского президента, сильно отличается от позиции его предшественника – Дональда Трампа, который в конце 2019 года грозил Германии, что она станет «заложницей России», и подписал закон о введении санкций против любой компании, которая поможет России с достройкой газопровода.

Федеральное агентство новостей /

Комментируя описанную в статье ситуацию, британские читатели с горечью отмечают, что представители властей Великобритании, отвечающие за энергетику, именно сейчас, когда в Европе цены на газ взлетели на небывалую высоту, приняли решение закрыть крупное хранилище газа в Рафе.

«Не беспокойтесь за Меркель, потому что у России хорошая репутация надежного поставщика газа, а немецкая промышленность избежала покупки американского газа, который втрое дороже», — отмечает при этом пользователь под ником Thor'sHammer.

Кто-то из комментаторов предупреждает европейцев, что наступающей зимой цены на топливо поднимутся еще выше и все они окажутся в полной зависимости от России. Но есть и те, кто напоминает, что цены на газ всегда колеблются, но на каком-бы уровне они не находились американский СПГ всегда стоит дороже газа, поступающего по трубе. Тем более, подчеркивает пользователь Username Mk2, если Евросоюз будет по этому поводу слишком сильно возмущаться, Вашингтон введет против него санкции.

Другие читатели напоминают Европе, что в ее интересах было бы добывать собственный уголь и строить новые электростанции. Байдена британский читатели называют «куклой», который не только не принимает решений, но и не понимает, что происходит. При этом президента РФ Владимира Путина в комментариях называют единственным победителем, перед которым стоит снять шляпу.

Также нашлись и здравомыслящие комментаторы, которые напомнили, что Украина отбирала для собственных нужд газ из транзитного газопровода, и именно это подвигло Россию и Германию строить газопровод в обход украинской территории.

«Германии до смерти надоело оплачивать счета за потребление газа Украиной, чтобы возобновить поставки в остальную Европу. Когда Байдену это объяснили, он понял, что играет не за ту команду, и любезно пошел к черту из всего этого», -считает пользователь Jullianne21.

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Также читатели высказали мнение, что Америка, стремясь заблокировать достройку «Северного потока – 2», даже не пыталась защищать интересы европейцев. Наоборот, США, развязавшие против ЕС гибридную торговую войну, стремились искусственно создать в ЕС дефицит топливо, чтобы вызвать энергетический кризис. В этих условиях американские производители СПГ получили бы колоссальное преимущество.

«Задержки с завершением строительства "Северного потока — 2" уже привели к тому, что цены стали одними из самых высоких за всю историю Европы… При этом Байден запретил бурить новые скважины в США, так что обещанного «газа свободы» никогда бы не было. Если бы США добились своего, производители по всей Европе сейчас стремились бы закрыть заводы. Поверить не могу, что люди попались в эту американскую ловушку», — пишет RufflesThe GuineaPig.

С ним согласен и пользователь Username Mk2, напоминающий, что американцы сами продолжают покупать у России миллионы баррелей нефти, так как российская нефть по иронии судьбы выходит гораздо дешевле американской.

По мнению комментатора Laughing_man, Соединенные Штаты, попытавшись организовать в Европе энергетический кризис, хотели отомстить Германии и другим странам-членам НАТО за то, что те не выделяют необходимых средств на содержание Североатлантического Альянса.

Федеральное агентство новостей /

При этом пользователь Dr Hope напоминает, что Россия является поставщиком газа в Западную Европу с 1922 года, а после того, как «Северный поток – 2» будет введен в эксплуатацию, она сможет поставлять европейцам гораздо больше голубого топлива, что, конечно не устраивает США. Ведь российский газ Евросоюз покупает вдвое дешевле, чем стоит американский СПГ, но для РФ и Европы такое сотрудничество является беспроигрышным вариантом.