Фильм «Солнцепек» перевели на арабский и французский языки

С момента выхода военной драмы «Солнцепек» на экраны фильм получил много откликов от россиян. Теперь о том, что происходило в Донбассе в 2014 году, узнают и зарубежные зрители. Картину уже перевели на арабский и французский языки, по планам создателей следом фильм выйдет на английском и украинском языках.

Премьера драмы в российском прокате состоялась 12 августа, режиссерами картины выступили Максим Бриус и Михаил Вассербаум.

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в Донбассе семь лет назад. Герои фильма – обычные жители Луганска, которые оказались в зоне военных действий. На примере семьи Новожиловых показана жизнь многих семей Донбасса, которым пришлось столкнуться с жестокостью мародеров и увидеть обстрелы их населенных пунктов. По сюжету глава семьи Новожиловых — Влад — во время начала боевых действий собирается покинуть родной город и спасти тем самым семью. Он – бывший афганец, который поклялся больше не брать в руки оружие, но когда его жена и сын оказываются в опасности, судьба ставит перед ним непростой выбор – бежать или встать на защиту близких.

В роли Влада Новожилова снялся актер Александр Бухаров, также в драме задействованы другие популярные актеры: Алексей Кравченко, Владимир Ильин, Максим Дахненко, Марина Денисова.

Кадр из фильма «Солнцепек» /

По словам съемочной группы, не все актеры положительно откликнулись на предложение участвовать в съемках, беспокоясь о себе или родных на Украине. Задействованная актерская группа не смогла остаться в стороне от украинских событий 2014 года и сумела очень откровенно передать трагедию луганчан. Популярные актеры максимально подошли под типажи своих героев, что позволило привлечь к просмотру эмоциональной картины еще более широкую аудиторию.

Помимо хорошей актерской игры, критики и очевидцы отмечают, что в фильме практически документально изображен авианалет на Луганск. Многие зрители говорят о том, что для них картина – в большей степени документальный фильм, но снятый в художественном стиле.

Восстановить события помогли очевидцы, с которыми общались кинематографисты, а также обращение к архивным записям. Несмотря на полное погружение, отражена лишь только часть трагедии, с которой пришлось столкнуться мирным жителям. Показать неприкрытую правду войны иными способами не представлялось возможным, поэтому в картине много сцен насилия, много крови и потерь, что придает натуралистичность происходящему.

Фильм пришелся по душе обычным зрителям, которые смогли составить свое мнение о событиях, и очевидцам тех дней, отметившим, что все люди должны знать, как было на самом деле. К слову, «Солнцепек» – это первый фильм, где были показаны боевые действия в подобной форме.

Кадр из фильма «Солнцепек» /

Зрители продолжают оставлять о картине положительные отзывы и комментарии, благодарить съемочную группу за обращение к этой теме. Как говорят сами кинематографисты, перед ними стояла лишь одна задача, которую им удалось достичь: чтобы люди, посмотрев фильм, поняли, к чему приводит война и не оставались безучастны к подобным историям. Создатели не исключают, что картина позволит прекратить гражданскую войну, отголоски которой слышны и спустя семь лет. С момента выхода фильма зрители стали писать на форумах и оставлять комментарии в соцсетях, что военную драму необходимо переводить на все языки и запускать в мировой прокат, чтобы люди понимали, что происходило на Украине в мае 2014 года.