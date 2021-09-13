Осужденный блогер Навальный оспорил блокировку своего сайта и ресурсов соратников

Осужденный блогер Алексей Навальный подал иск против Генпрокуратуры РФ и Роскомнадзора из-за блокировки своего сайта и ресурсов соратников, сообщил юрист Вячеслав Гимади.

Навальный просит признать незаконными решения ведомств, а также требует показать текст требования Генпрокуратуры о блокировке. По заявлению блогера, Роскомнадзор якобы не предупредил их о своих действиях.

Роскомнадзор ранее обязал App Store и Google Play удалить приложение «Навальный», где публиковались посты блогера и был встроен отдельный проект «Умное голосование».

Соответствующее судебное заявление от Алексея Навального появилось в картотеке Тверского суда Москвы 13 сентября, сообщал ФАН.