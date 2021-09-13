Путин заявил, что проблемы с COVID-19 в окружении могут стать причиной его ухода на карантин

Президент России Владимир Путин заявил, что люди из его окружения все чаще болеют коронавирусом, в связи с чем не исключает возможности своего скорого ухода на карантин.

Данное заявление Владимир Владимирович сделал во время общения с членами паралимпийской сборной России в Кремле.

«... даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом​​​. Надо разобраться, что там реально происходит», — поделился президент.

В связи с этим российский лидер не исключает, что скоро сам уйдет на карантин. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Владимир Владимирович выразился «образно».