Эксперты не выявили нарушений в продуктах и воде из квартиры насмерть отравившихся москвичек

Экспертиза не зафиксировала следы гигиенических, пищевых и санитарных нарушений нормы в продуктах и воде, изъятых из квартиры погибших от отравления москвичек.

Бабушка и ее 15-летняя внучка скончались от отравления накануне. Медикам удалось стабилизировать состояние 38-летней матери погибшей девочки. Известно, что в вечер перед трагедией женская часть семейства ела после ужина арбуз. Ягоду москвичи приобрели в ближайшем магазине на Совхозной улице.

Региональный следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело. Проводятся необходимые экспертизы и следственные действия для установления точной причины инцидента.

Ранее в крови погибших специалисты обнаружили следы этиленгликоля. Это вещество широко применяется в производстве антифризов, тормозных жидкостей, целлофана и других полимеров. Для человека нефтехимическое сырье является ядом, сообщал ФАН.