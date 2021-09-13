Песков рассказал о графике Путина после его слов о возможном уходе на карантин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Путина о возможном уходе на карантин из-за коронавируса в его окружении.

В графике главы государства пока нет никаких изменений, отметил представитель Кремля. Президент выразился образно, пояснил Песков в ответ на вопрос о возможности ухода президента на карантин.

Во время встречи с паралимпийцами Владимир Путин упомянул, что в его окружении увеличилось количество случаев заражения коронавирусной инфекцией и предположил, что сам может уйти на карантин. Президент отметил, что нужно разобраться в происходящем.

Встреча президента Росси с паралимпийцами проходила 13 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Российская сборная на летних Паралимпийских играх в Токио завоевала 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей.