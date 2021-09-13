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Президент РФС прокомментировал решение Фернандеса уйти из сборной России

Президент РФС прокомментировал решение Фернандеса уйти из сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на уход из национальной команды защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса.

Фланговый защитник Марио Фернандес, выступавший за сборную России с 2017 года, 13 сентября завершил об уходе из национальной команды. Решение 30-летнего игрока ЦСКА прокомментировал президент РФС Александр Дюков. Его слова приводит пресс-служба организации.

«Он большой профессионал, который отдавал всего себя, играя за команду. Поэтому его так любят и ценят российские болельщики. У Марио было много ярких матчей за сборную. И, конечно, его гол в четвертьфинале чемпионата мира-2018 вошел в историю нашего футбола», — подчеркнул он.

Фернандес участвовал в ЧМ-2018 и Евро-2020. В составе сборной России он провел 33 официальных матча, в которых забил пять голов. Последней игрой за национальную команду для Фернандеса стала встреча квалификации ЧМ-2022 с Хорватией в «Лужниках». Матч завершился нулевой ничьей.