МИД России: Прага не сообщала Москве о задержании Александра Франчетти

Москва еще не получала от Праги информацию по задержанию россиянина Александра Франчетти. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Чешские правоохранители задержали Франчетти в столичном аэропорту республики. По словам Лаврова, Москва направила соответствующие запросы по линии посольства России в Праге.

«Мы хотим понять, что инкриминируется нашему гражданину», — объяснил глава МИД.

Представитель полиции Чехии Ондржей Моравчик ранее сообщил, что Франчетти был задержан по запросу Украины, передает телеканал «360». Как заявлял пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин, дипмиссия сейчас находится в контакте с пражскими властями.