Эксперт Константин Блохин рассказал для чего США пытаются подружиться с Узбекистаном

В Узбекистане ожидается приезд главы USAID Саманты Пауэр, ранее приезжала военная делегация. В чем причина такого интереса со стороны Вашингтона?

По итогам последней встречи американские дипломаты обсудили варианты и перспективы совместной работы с узбекской стороной, а также побывали на некоторых важных объектах.

По словам Пауэр, посетить страну нужно было «давно». Как говорится, повод уже созрел: примерно год назад США открыли на узбекской территории полноценную миссию USAID для «углубления» отношений с Узбекистаном.

«Мы в Соединённых Штатах знаем, что демократии не рождаются в одночасье. И процветания людей недостаточно, чтобы процветали демократии. Народ Узбекистана ясно выразил своё стремление к созданию правительства, которое будет реагировать на их нужды. Узбекистанцы знают: чтобы процветать, пресса и гражданское общество должны иметь возможность свободно выражать своё мнение, коррупция должна быть искоренена, чтобы могли поступать иностранные инвестиции, а свободные и конкурентные выборы должны отражать волю народа», — заявила Пауэр.

Но почему в США так активно начали предпринимать попытки налаживания отношений как с Узбекистаном, так и со странами Центральной Азии в целом? В разговоре с изданием PolitOnline эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин поделился мнением на этот счет.

«Центральная Азия крайне интересна для Соединённых Штатов именно с точки зрения геополитики. Это важный регион, который позволяет влиять на потенциальных конкурентов. Я имею в виду в первую очередь Китай и Россию», — уточняет Блохин.

Издержки нахождения военного контингента Афганистане очень велики. Это логично, что США хотели бы иметь «место комфортнее» для войск и не подвергать их обстрелу.