Второй тур теледебатов накануне выборов в Германии закончился победой кандидата в канцлеры от Социал-демократической партии (СДПГ) Олафа Шольца. За него проголосовал 41% зрителей, наблюдавших за политической схваткой по телевизору в это воскресение. Сдержанный в эмоциях Шольц оказался куда убедительнее конкурентов.

Преемник Ангелы Меркель — председатель ХДС Армин Лашет, — убедил в своей правоте лишь 27% потенциальных избирателей. У кандидата в канцлеры от «Зеленых» Анналены Баербок результат в 25%. В первом туре теледебатов Шольц тоже выиграл — на его стороне оказались 36% зрителей. В публичном поле он наиболее популярный кандидат.

Предвыборная социология также на стороне социал-демократа: согласно последнему опросу, СДПГ набирает 26% голосов против 20,5% у консервативного блока ХДС/ХСС. «Зеленые» растеряли былую популярность, заполучив лишь 15,5% симпатий респондентов.

flickr.com / martingerz2

Еще полгода назад не верилось, что ХДС может не удержать власть (то есть не взять парламентское большинство) после 15 лет лидерства. Но партия Меркель не выдержала ее ухода: под предводительством Лашета рейтинги обвалились.

Эпоха христианских демократов, кажется, подходит к концу, уже традиционно сменяясь социал-демократической. Так, канцлер ФРГ с 1982 по 1998 год Гельмут Коль (как и Меркель, председательствующий в ХДС) в свое время передал бразды правления социал-демократу Герхарду Шредеру, а тот — Ангеле Меркель в 2005 году. Канцлерин на посту слегка задержалась, но обеспечить победу своему протеже не смогла. Хотя до последнего пыталась.

Рассказываем, как Шольц прошел путь от кружка юных социалистов до консервативного крыла старейшей левой партии Германии и кресла министра финансов ФРГ, куда поведет страну в случае победы и, в конце-концов, что думает о России.

От критики капитализма к власти

Шольц вступил в молодежное крыло СДПГ в 17 лет. Там, среди юных социалистов, начал занимать первые партийные посты, к концу 1980-х став вице-президентом Международного союза социалистической молодежи. В это время он пропагандировал «преодоление капиталистической экономики», критиковал «агрессивный империализм НАТО» и саму Федеративную республику («европейский оплот большого бизнеса»).

Уже в 2002 году, когда Германией правит красно-зеленая коалиция под руководством канцлера Шредера, Шольц становится генеральным секретарем СДПГ. Дальше — выше.

Первая большая победа Шольца произошла на земельном уровне. В марте 2011 года он стал первым бургомистром Гамбурга после того, как СДПГ получила абсолютное большинство депутатских кресел в местном парламенте. Гамбургу он запомнился вполне социал-демократической инициативой: по инициативе Шольца доля муниципальных акций в немецкой корпорации Hapag Lloyd увеличилась с 23,6% до 36,9%. И город стал крупнейшим акционером транснациональной транспортной компании.

В 2015 году парламент вновь избрал Шольца бургомистром, но спустя три года он ушел в отставку, чтобы стать министром финансов в правительстве черно-красного большинства (ХДС/ХСС и СДПГ сформировали тогда коалицию). Пока Шольц отвечал за бюджет государства, случилась пандемия коронавируса — и министр набрал политических очков на несколько выборов вперед.

Федеральное агентство новостей / Антон Зарубин

Раздал деньги, чтобы стать канцлером

Первый пакет по поддержке населения, разработанный министерством финансов под руководством Шольца в марте 2020 года, предусматривал 3,5 миллиарда евро для неотложных мер, включая разработку вакцины, 50 миллиардов евро компенсаций для владельцев малого бизнеса и самозанятых лиц и 100 миллиардов евро для фонда экономической стабильности.

Но повлиял Шольц не только на внутреннюю политику. В июне 2021 года страны G7 договорились о введении минимального налога (не менее 15%) на прибыль транснациональных корпораций. Решение называли «историческим»: теперь Google, Facebook, Amazon, The Coca-Cola Company и прочие гиганты рынка обязаны платить больше налогов во всех странах, где ведут бизнес. «Серым кардиналом» в этом деле выступил немецкий министр финансов: он не только предложил левую инициативу, но и убедил Джо Байдена в ее необходимости. Кстати, товарища по убеждениям поддерживает и президент Франции Эммануэль Макрон, пришедший в большую политику через Социалистическую партию.

Но вернемся к делам ФРГ. Недавно министр Шольц отклонил предложение министерства экономики Германии, возглавляемого функционером ХДС Петером Альтмайером, повысить пенсионный возраст до 68 лет. Зато отстоял единовременную выплату семьям в размере 300 евро на каждого ребенка и последовательно выступает за повышение минимальной заработной платы до 12 евро в час (сейчас эта сумма составляет чуть более 9 евро).

Не отвернется от России

Шольца в немецких СМИ не зря прозвали в шутку «Шольцамат» по аналогии с «автоматом», намекая на его внешнюю невозмутимость и прагматичный расчет в политике. Поэтому, в отличие от «Зеленых», на критические речи в отношении России от крайне скуп. Как и на комплиментарные.

11 сентября он заявил, что отношения ФРГ с РФ должны строится на принципе верховенства права и отстаивать европейскую интеграцию, как цель. Шольц напоминает, что Россия — это тоже Европа. Если кто забыл.

«Если мы хотим обеспечить совместную безопасность в Европе, то потребуется сотрудничество Европейского союза и России», — цитирует Шольца Deutsche Welle.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

А за четыре дня до этого министр утверждал, что Германия может стать сильнее «только при условии тесного сотрудничества с США и в рамках НАТО». К Североатлантическому альянсу укрепившийся в Бундестаге социал-демократ теперь относится не как к оплоту агрессивного империализма.

Тем не менее Шольц — политик из команды экс-канцлера Шредера, ныне председателя совета директоров «Роснефти», члена Российской академии наук и почетного доктора наук Санкт-Петербургского университета, в 2016 году возглавившего совет директоров проекта «Северный поток — 2».

В случае победы Шольца (наиболее вероятной, если верить социологии) сотрудничеству Германии с Россией в ближайшие годы едва ли что-то угрожает. Хоть Крым российским социал-демократ не признает, для взаимовыгодных отношений это едва ли является проблемой.