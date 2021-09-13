Sina: Байден отправил Зеленского восвояси из-за страха перед Россией

Украина стремится попасть в ряды стран-членов НАТО, поэтому провоцирует Россию и на этом фоне пытается заручиться поддержкой западных кураторов. Впрочем, для Москвы такая стратегия едва ли стала неожиданностью, рассуждают эксперты китайского издания Sina.

К примеру, не так давно украинские власти «набросились» на совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021», которые якобы представляют угрозу национальной безопасности вотчины президента Владимира Зеленского. Последний пообещал в качестве ответа провести маневры «Объединенные усилия-2021» с участием военных специалистов Североатлантического альянса.

На заявления Зеленского о возможной полномасштабной войне с Россией представители Кремля отвечают сдержанно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, например, сообщил журналистам, что Москва «не хотела бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям» на этот счет.

«Ответ России интригует. Очевидно, Москва раскусила уловку Киева, который провоцирует обострение отношений между двумя странами», — цитирует аналитиков из КНР издание «ПолитРоссия».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

При этом Вашингтон не поддается на уловки Киева и не торопится вмешиваться в борьбу Украины против пресловутой «российской агрессии». Американский президент Джозеф Байден предпочитает оставаться в стороне и «кормить» Владимира Зеленского пустыми обещаниями.

«Не так давно президент Украины лично побежал в Белый дом, чтобы "просить о помощи", однако Байден ограничился очередным траншем в размере 60 миллионов долларов и ободряющими словами и отправил его восвояси. Понятно, что в случае реальной войны с Россией Украина потерпит поражение, а Соединенные Штаты вряд ли захотят возместить Киеву "медицинские расходы"», — отмечают эксперты Sina.

В заключение китайское издание отмечает, что такими действиями Украина ставит в неловкое положение и США, и НАТО. Альянс предпочитает не вступать в открытую конфронтацию с Россией, дабы избежать военного конфликта, а потому поведение Киева скорее мешает военно-политическому блоку и Белому дому.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также признал, что Запад не готов принять страну в состав Евросоюза.