Дмитрий Песков прокомментировал желание Зеленского обсудить с Путиным статус Крыма

Встреча глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможна, если Киев намерен поднять на переговорах тему принадлежности Крымского полуострова.

Обсуждение Крыма не представляется возможным. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию, что украинские власти планируют обсудить вопрос принадлежности этого региона.

«Такая формулировка фактически ставит под вопрос гипотетическую возможность проведения такой встречи», — обратил внимание представитель Кремля.

Одной из тем возможной встречи российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского может стать вопрос выполнения Киевом Минских соглашений, также отметил Песков.