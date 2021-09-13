«Не сломил их дух»: Путин высказался о российских паралимпйцах после недопуска на Игры в Рио

Президент России Владимир Путин отметил, что решение Международного паралимпийского комитета не допускать атлетов к Играм в Рио в 2016 году было политизированным.

Президент встретился в одном из залов Большого Кремлевского дворца с паралимпийскими чемпионами, выступавшими на летних Играх в Токио. Глава государства отметил волю спортсменов к победе и пожелал им успехов в дальнейших соревнованиях.

Также президент вспомнил, как в 2016 году российских атлетов не допустили к Паралимпиаде в Рио. По словам Владимира Путина, решение МПК (Международного паралимпийского комитета) было политизированным.

«Политизированная ситуация с недопуском сборной России на Игры в Рио-де-Жанейро не сломила ваш боевой дух, вашу веру в справедливость и ценность паралимпизма», — подчеркнул глава государства.

Команда Паралимпийского комитета России заняла на Играх в Токио четвертое место в медальном зачете. В общей сложности российские спортсмены завоевали 118 наград.