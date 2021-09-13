Песков ответил на вопрос о досрочном голосовании Путина на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин обязательно примет участие в голосовании на выборах в Госдуму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Кремль сообщит дополнительно, когда и где проголосует президент. Обычно Путин голосует на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук.

«Мы сообщим своевременно, у нас еще есть несколько дней, сообщим о принятом президентом решении», — ответил Песков на вопрос о том, как российский лидер будет участвовать в голосовании.

Выборы депутатов Государственной думы назначены на 19 сентября 2021 года. При этом граждане могут отдать свой голос досрочно — 17 и 18 сентября.