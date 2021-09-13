Дмитрий Песков не стал прогнозировать явку на выборах в Госдуму

Кремль не составляет прогнозы по явке на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Представители СМИ поинтересовались, как может измениться нынешняя явка по сравнению с показателями 2016 года. По словам Пескова, такими вопросами занимаются эксперты.

«Явку мы увидим с вами буквально через несколько дней, скоро начинается голосование. Здесь нужно ориентироваться на мнение специалистов по избирательным кампаниям», — сказал пресс-секретарь.

Выборы депутатов Госдумы будут проходить с 17 по 19 сентября. Состав нижней палаты парламента избирается на пять лет

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее сообщила, что подготовка страны к выборам завершена на 99% «с хвостиком». По информации телеканала «360», необходимо проверить соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на участках.