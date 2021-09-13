Защитник ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России

Бразильский защитник Марио Фернандес сообщил, что больше не будет выступать за сборную России по футболу.

По словам Фернандеса, ему трудно «выступать на два фронта» и он хочет сосредоточиться на играх за ЦСКА. Защитник отметил, что клуб стал для него родным. Также 30-летний футболист добавил, что хочет дать возможность развиваться начинающим игрокам в рамках сборной.

«Поэтому я решил уйти именно сейчас. Для меня было огромной честью носить футболку сборной, защищать ее цвета, я никогда этого не забуду», — заключил он.

Марио Фернандес сыграл в составе сборной России 33 матча. За время своей карьеры он забил 5 голов, среди которых — гол в ворота команды Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года.