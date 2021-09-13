Работающие с коронавирусом медики России могут получить дополнительный отпуск

Медикам, которые работают с коронавирусом, необходимо предоставить дополнительные дни отпуска, считает первый зампред общественной палаты Ленобласти Владимир Петров.

Благодаря самоотверженному труду медиков в стране удается сдержать распространение коронавируса, уверен он. В связи с этим Петров направил письмо министру труда и соцзащиты Антону Котякову с просьбой предоставить врачам дополнительный отпуск.

«Прошу оценить идею о предоставлении врачам и медперсоналу, участвующему в борьбе с COVID-19, дополнительных дней оплачиваемого отпуска, чтобы они смогли восстановить силы», — пишет RT.

Таким образом, российские врачи отдохнут от тяжелой работы, уверен Петров. Дополнительный отпуск также положительно скажется на пациентах, за которыми они впоследствии будут ухаживать, считает он.

Российские медики привили первым компонентом вакцины от коронавируса уже порядка 5 млн москвичей. Согласно официальным данным, это почти половина всех трудоспособных жителей российской столицы, сообщает телеканал «360».